प्रधानमंत्री आवास योजना में 672 मकानों के लिए लॉटरी, 1787 पात्र हितग्राही शामिल, रायपुर में बनेंगे 100 नए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रायपुर शहर में गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए 100 नए आवास बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 5 करोड़ 56 लाख रुपए है। बांसटाल स्वीपर कॉलोनी स्लम के पुनर्वास के लिए 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 40 आवास बनाए जाएंगे। इसी तरह अमलीडीह में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 60 आवासों का निर्माण होगा।