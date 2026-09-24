Property Registration: रायपुर में अब 14 जगहों पर होगी रजिस्ट्री की सुविधा, लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Property Registration Service: राजधानी रायपुर में जमीन, मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। शासन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पांच नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। ये कार्यालय आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से भी लैस होंगे। इनके शुरू होने के बाद रायपुर में कुल 14 स्थानों पर जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। राजधानी में 7 रजिस्ट्री कार्यालय हैं जिनपर भीड़ का दबाव काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में रजिस्ट्री के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ जाता है। वहीं दो दफ्तर बेबीलॉन टॉवर और विधानसभा रोड स्थित श्रीराम बिजनेस पार्क में पहले ही खुल चुके हैं।