आत्मानंद स्कूलों में कॉशन मनी के नाम पर वसूली, स्कैनर भेजकर शिक्षक ले रहे डेढ़ हजार

Chhattisgarh Atmanand School: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विद्यार्थियों से स्कूल विकास शुल्क और कॉशन मनी के नाम पर राशि लिए जाने का मामला सामने आया है। कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों से स्कूल फीस के अलावा 1500 रुपए और लिए जा रहे हैं। आरोप है कि राशि जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों को आगे परेशानी होने की बात कहकर दबाव बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि स्कूल विकास शुल्क ओर कॉशन मनी लेने का प्रावधान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से नहीं बल्कि स्कूल विकास समिति के स्तर पर ही शुल्क तय किया गया है। बड़ी बात यह है कि शिक्षक अपने खाते में यह राशि जमा करा रहे हैं। मामले में स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि स्कूल संचालन के लिए शासन से मिलने वाली राशि कई आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से स्कूल विकास समिति की बैठक में विद्यार्थियों से विकास शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है।