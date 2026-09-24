The Burning Bus: छत्तीसगढ़ मंत्रालय से लौट रही बस में लगी आग, कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान

जानकारी के मुताबिक बस में 30 से अधिक कर्मचारी सवार थे। सभी काम खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। बस जैसे ही महानदी भवन के पास पहुंची, उसके इंजन और पिछले हिस्से की तरफ से अचानक तेज धुआं निकलने लगा। बस में धुआं भरने से कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी।इस बीच ड्राइवर ने बस रोक दी। देखते ही देखते धुएं ने आग का रूप ले लिया।