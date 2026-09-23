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बीरगांव में 135 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, CM साय बोले- सर्वे के बाद पात्र लोगों को मिलेगा आवासीय पट्टा

Birgaon Development News: बीरगांव को 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। CM विष्णु देव साय ने STP, ओवरहेड टंकी, नाली, खेल मैदान, नालंदा परिसर समेत कई घोषणाएं कीं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2026

Chhattisgarh Development News

बीरगांव को 135 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात (Photo Source- Patrika File Photo)

Chhattisgarh Development News: रायपुर जिले के बीरगांव में बुधवार को विकास कार्यों को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में करीब 135 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं। इनमें पेयजल, सीवरेज, सड़क-नाली, खेल, शिक्षा और बिजली से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

Birgaon Housing Patta: आवासीय पट्टे के लिए चार इलाकों में होगा सर्वे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीरगांव के रावाभाटा, बजारीपारा, उरकुरा और मजदूर नगर में सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद पात्र लोगों को आवासीय पट्टा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस घोषणा से इन क्षेत्रों में लंबे समय से आवासीय पट्टे की उम्मीद लगाए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पिछली सरकार से विकास कार्यों की तुलना

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में बीरगांव में हुए विकास कार्यों की तुलना पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में बीरगांव में करीब 95 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए थे। वहीं, उनकी सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में बीरगांव नगर निगम को 160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है।

पाइपलाइन और मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जोर

बीरगांव में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन विस्तार और उरकुरा मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर उत्थान के लिए करीब 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इन योजनाओं के जरिए क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बीरगांव में सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसके अलावा ओवरहेड टंकी के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और अधोसंरचना एवं नाली निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई।

सरोरा में खेल मैदान और नालंदा परिसर को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने सरोरा में खेल मैदान के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं बीरगांव में नालंदा परिसर के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए और कॉलेज ग्राउंड में ई-लाइब्रेरी के लिए 89 लाख रुपए की घोषणा की गई। इससे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए खेल एवं अध्ययन से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।

बिजली विभाग का जोन कार्यालय खोलने का ऐलान

बीरगांव में विद्युत विभाग का जोन कार्यालय खोलने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। स्थानीय स्तर पर बिजली से जुड़ी शिकायतों और विभागीय कामकाज के लिए यह सुविधा उपयोगी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शहरी क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा और खेल पर भी फोकस दिखाई दिया।

Birgaon News: PM आवास और महतारी वंदन योजना का किया जिक्र

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार के कार्यकाल में प्रतिदिन करीब 1600 मकानों का निर्माण हो रहा है। साथ ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत राशि दी जा रही है।

‘इटली के चश्मे से कांग्रेसियों को नहीं दिखता विकास’

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इटली के चश्मे से विकास को देखते हैं। उन्होंने कहा कि विकास देखने के लिए उन्हें देश निर्माण का चश्मा पहनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कार्यक्रम में राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। बीरगांव में पेयजल, सीवरेज, सड़क-नाली, खेल, शिक्षा और बिजली से जुड़े कई कार्यों की घोषणा की गई है। अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ रावाभाटा, बजारीपारा, उरकुरा और मजदूर नगर में प्रस्तावित सर्वे पर भी लोगों की नजर रहेगी। सर्वेक्षण के बाद पात्र लोगों को आवासीय पट्टा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है।

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Updated on:

23 Sept 2026 05:55 pm

Published on:

23 Sept 2026 05:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बीरगांव में 135 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, CM साय बोले- सर्वे के बाद पात्र लोगों को मिलेगा आवासीय पट्टा

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