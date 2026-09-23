बीरगांव में 135 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, CM साय बोले- सर्वे के बाद पात्र लोगों को मिलेगा आवासीय पट्टा

बीरगांव में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन विस्तार और उरकुरा मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर उत्थान के लिए करीब 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इन योजनाओं के जरिए क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बीरगांव में सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसके अलावा ओवरहेड टंकी के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और अधोसंरचना एवं नाली निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई।