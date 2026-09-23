23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur News: फायरिंग के बाद अब विवादित जमीन पर चलाया बुलडोजर, सिविल लाइन पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़ा

Raipur Crime News: सिविल लाइन इलाके में स्थिति विवादित जमीन को लेकर अब बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हरदयाल सिंह के बेटे का गिरफ्तार किया है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Sep 23, 2026

raipur news

विवादित जमीन पर चलाया बुलडोजर ( Phto - Patrika )

Raipur News: राजधानी रायपुर के सिविल लाइन इलाके में जमीन विवाद में फायरिंग के बाद अब बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरदयाल सिंह के बेटे को हिरासत में लिया है,वहीं बिना किसी कार्रवाई के तुरंत छोड़ दिया। बता दें कि विवादित जमीन को लेकर कोर्ट ने स्टे लगाया है। बावजूद जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले भी हरदयाल ने जमीन को लेकर दिनदहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था।

Raipur Crime News: लंबे समय से चला आ रहा विवाद

पुलिस के मुताबिक मोहम्मद तबरेज मेमन ने अपनी पत्नी के नाम पर पंडरीतराई पटवारी हल्का नंबर 109 में स्थित 2242 वर्गफुट जमीन को वर्ष 2011 में वीरेंद्र सिंह से खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री भी कराई थी। इस जमीन का सीमांकन होना था। यह जमीन हरदयाल सिंह के घर के बगल में है। हरदयाल वीरेंद्र का रिश्तेदार है। जमीन के सीमांकन होने जानकारी मिलते ही हरदयाल ने प्लाट के गेट में लगा ताला तोड़ दिया। उस पर अपना ताला लगा दिया।

दो साल पहले फायरिंग

विवादित जमीन को लेकर मामला उस वक्त और बढ़ गया जब हरदयाल सिंह ने फायरिंग कर दी। दरसअल तबरेज और अन्य लोग कुछ मजदूरों को लेकर सीमांकन के लिए सफाई कराने पहुंचे। प्लाट के गेट में दूसरा ताला लगा देखकर उन्होंन ताला तोड़कर सफाई करानी शुरू की। इसकी जानकारी हरदयाल को हुई तो उसने गाली-गलौज करते हुए अपनी रायफल निकाल दी। इसके बाद हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुन लोग हैरान रह गए। वहीं सभी को जान से मारने की धमकी देकर तबरेज और अन्य लोगों भाग खड़े हुए। वहीं मामला कोर्ट में जाने के बाद जमीन पर स्टे लग गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 04:13 pm

Published on:

23 Sept 2026 03:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: फायरिंग के बाद अब विवादित जमीन पर चलाया बुलडोजर, सिविल लाइन पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद का WP हैक, संपर्कों को आया 56 हजार रुपये लौटाने का मैसेज… ऐसे खुला ठगी का राज

WhatsApp Hacking, Cyber Fraud
रायपुर

कांग्रेस के CM फेस को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का तंज, बोले- ये सब जले हुए कारतूस हैं

Congress CM Face
रायपुर

BJP New State in-charges: स्मृति ईरानी के हाथों में छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान, सिद्धार्थ शंभू बने सह-प्रभारी, देखें लिस्ट

BJP State Incharge
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सभी 33 जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी पावर, 31 दिसंबर तक NSA लागू

Chhattisgarh govt news
रायपुर

सब्जी बाजार हटाने पर भाठागांव में बड़ा बवाल, नगर निगम टीम से मारपीट, पुलिस जवान समेत 4 घायल, इलाके में तनाव

Patrika Breaking news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.