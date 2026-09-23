Raipur News: फायरिंग के बाद अब विवादित जमीन पर चलाया बुलडोजर, सिविल लाइन पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़ा

विवादित जमीन को लेकर मामला उस वक्त और बढ़ गया जब हरदयाल सिंह ने फायरिंग कर दी। दरसअल तबरेज और अन्य लोग कुछ मजदूरों को लेकर सीमांकन के लिए सफाई कराने पहुंचे। प्लाट के गेट में दूसरा ताला लगा देखकर उन्होंन ताला तोड़कर सफाई करानी शुरू की। इसकी जानकारी हरदयाल को हुई तो उसने गाली-गलौज करते हुए अपनी रायफल निकाल दी। इसके बाद हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुन लोग हैरान रह गए। वहीं सभी को जान से मारने की धमकी देकर तबरेज और अन्य लोगों भाग खड़े हुए। वहीं मामला कोर्ट में जाने के बाद जमीन पर स्टे लग गया।