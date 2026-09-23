सब्जी बाजार हटाने पर भाठागांव में बड़ा बवाल, नगर निगम टीम से मारपीट, पुलिस जवान समेत 4 घायल, इलाके में तनाव

भाटागांव सब्जी बाजार को हटाने कोे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन कर विरोध किया था। व्यापारियों का कहना है कि वे यहां वर्षों से यहां अपना कारोबार कर रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी इसी व्यापार से जुड़ी है। ऐसे में उन्हें हटाने के बजाय निगम को उनके लिए उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कार्रवाई के बाद इन व्यापारियों के परिवारों की रोजी-रोटी कैसे चलेगी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।