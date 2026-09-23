Raipur News: रात 10.30 बजे गणपति दर्शन कर निकले और गाड़ी पर पथराव, BJP नेता ने बताई आपबीती, बाल-बाल बची जान

Raipur News: अजय रघुवंशी की रिपोर्ट. गणेशोत्सव में शहर की सड़कों पर उमड़ रही भीड़ के बीच ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। न ड्रोन से निगरानी नजर आ रही है और न ही आउटर में पुलिस के जवान। इन सबके बीच सोमवार को निगम के जोन अध्यक्ष प्रीतम ठाकुर की गाड़ी पर असामाजिक तत्वों के पथराव ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। परिवार के साथ गणेश पंडाल में शामिल होने जा रहे भाजपा नेता की गाड़ी में पथराव के बाद आरोपियों को रात को गिरफ्तार किया गया। पत्रिका ने पड़ताल में पाया कि गुढिय़ारी से लाखेनगर, सुंदरनगर, पुरानी बस्ती, अश्वनी नगर, आमापारा, रामसागरपारा और रामनगर तक कई इलाकों में शाम होते ही प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। पथराव की घटना ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।