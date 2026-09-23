CG Weather Today: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में आज-कल भारी से अतिभारी बारिश के आसार

पिछले 24 घंटे में कवर्धा में 4, राजपुर व कोटा में 3-3, चांदो, भैयाथान, मरवाही व दर्री में 2-2, जांजगीर, गादीरास, लोरमी, कोरबा व अजगरबहार में एक-एक सेमी पानी बरस गया। सरगुजा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा व बेमेतरा जिले में ही सामान्य से कम पानी गिरा है। सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर जिले में 1500 मिमी हुई है। यह सामान्य से 56 फीसदी ज्यादा है। सितंबर मानसूनी सीजन खत्म होने का आखिरी महीना है। 30 सितंबर को मानसूनी सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन मानसून की वापसी अभी नहीं होगी। प्रदेश में अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मानसून की वापसी होती है। 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश मानसूनी मानी जाती है।