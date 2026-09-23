Raipur: सीएम साय बोले- भूपेश बघेल का कांग्रेस प्रभारी के रूप में पंजाब और असम में विरोध हुआ

वहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि- असम के कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग गांधीजी के नेतृत्व में लड़ाईलड़े और देश को आजाद कराया। हम अंग्रेजों से नहीं डरे। गांधीवादी रास्ते से लड़ाईलड़े और हमें सफलता मिली. सत्य और अहिंसा के उस रास्ते पर चलते हुए अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। इन ताकतों से हमें डरना नहीं है। इन ताकतों से गांधीवादी तरीके से लडऩा है और इन्हें परास्त करना है।