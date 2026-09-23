UDAN: मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के लिए छत्तीसगढ़ ने किया एमओयू

UDAN: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मॉडिफाइड उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अगले चरण के तहत छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 22 सितंबर को 21 समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके देशभर में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस समझौते को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की भौगोलिक दूरियां घटेंगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी।