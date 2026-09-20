Raipur: छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव में 200 विशेषज्ञ रोकथाम पर कर रहे मंथन

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 19 सितंबर को रायपुर में कहा कि आजकल कैंसर एक आम बीमारी बन गई है और कैंसर का नाम सुनते ही मरीज़ निराश हो जाते हैं। ऐसे में, बीएमसी की ओर से तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव के लिए 200 विशेषज्ञ जुटे हैं और अगले तीन दिनों तक इस पर विस्तार से चर्चा होगी।