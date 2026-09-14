CG Police Transfer: रायगढ़ में ASI समेत कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ASI, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कई पुलिसकर्मियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के विभिन्न थानों, चौकियों, साइबर थाना, यातायात शाखा और रक्षित केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। चार ASI, छह प्रधान आरक्षक और कई आरक्षकों को नई जगह भेजा गया है। पुलिस विभाग के अनुसार यह बदलाव प्रशासनिक जरूरतों और कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है।