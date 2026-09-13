सरकारी राशन की दुकान में बड़ा खेल, 1200 क्विंटल से ज्यादा चावल का हिसाब गायब

खाद्य विभाग ने 3 सितंबर 2026 को धरमजयगढ़ के ग्राम ससकोबा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 412009078 की जांच की थी। इस दौरान दुकान में रखे खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में 499.65 क्विंटल चावल, 5.37 क्विंटल शक्कर और 8.03 क्विंटल नमक कम मिला। इन सभी खाद्यान्नों की कुल कीमत करीब 12 लाख 89 हजार 375 रुपए बताई गई है। जांच के दौरान राशन के स्टॉक में इतनी बड़ी कमी मिलने के बाद खाद्य विभाग ने मामले की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी।