Ration Shop: राजनांदगाव में सरकारी राशन दुकान खोलने का मौका, 17 जुलाई तक करें आवेदन

इच्छुक संस्थाएं 3 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में आवेदन जमा कर सकती हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है। प्रशासन ने पात्र संस्थाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके।