छत्तीसगढ़ में NSUI चुनाव की घोषणा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से चुने जाएंगे नए पदाधिकारी

Chhattisgarh NSUI Election: छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ( NSUI) के संगठनात्मक चुनावों की घोषणा हुई है। इसी के साथ ही एनएसयूआई की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर नई टीम का चयन किया जाएगा। वहीं NSUI के चुनाव दो चरणों में पूरे होंगे। वहीं अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है।