रायगढ़ जिला जेल में दो मोबाइल किसने पहुंचाए? मचा हड़कंप, CCTV फुटेज खंगाल रहा प्रबंधन

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम जेल की सुरक्षा में तैनात प्रहरियों की नजर एक मोबाइल फोन पर पड़ी। जांच करने पर पता चला कि फोन जेल के पीछे की तरफ से बाहर से भीतर फेंका गया था। सुरक्षाकर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल जेल अधीक्षक को दी। इसके बाद मोबाइल को जब्त कर लिया गया। इसके कुछ घंटे बाद गुरुवार रात जेल परिसर स्थित 10 बिस्तर वाले अस्पताल से भी एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस तरह एक ही दिन में जेल से दो अलग-अलग मोबाइल मिलने के बाद प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी।