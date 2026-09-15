रायगढ़ में वेल्डिंग के दौरान बड़ा हादसा! 30 फीट से गिरकर मजदूर की मौत, सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज

जानकारी के मुताबिक मीर हसन कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था। 15 अप्रैल की सुबह वह रोज की तरह कंपनी परिसर में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे करीब 30 फीट की ऊंचाई पर वेल्डिंग के लिए भेजा गया था। काम करने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद आसपास मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घायल मीर हसन को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया।