सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवारा कुत्ते का आतंक! 31 लोगों को काटा, बच्चे पर हमले का VIDEO आया सामने

Chhattisgarh Dog Attack: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में एक आक्रामक कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 4 में एक कुत्ते ने अलग-अलग लोगों पर हमला कर 31 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कुत्ते के लगातार हमलों के बाद इलाके के लोगों में डर बना हुआ है और लोग घर से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, सभी घायलों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।