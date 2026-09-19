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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवारा कुत्ते का आतंक! 31 लोगों को काटा, बच्चे पर हमले का VIDEO आया सामने

Sarangarh-Bilaigarh News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आक्रामक कुत्ते ने 31 लोगों को काटकर घायल कर दिया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया।
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रायगढ़

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Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2026

Chhattisgarh Dog Attack

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कुत्ते का खौफ (Photo Source- Patrika Create)

Chhattisgarh Dog Attack: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में एक आक्रामक कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 4 में एक कुत्ते ने अलग-अलग लोगों पर हमला कर 31 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कुत्ते के लगातार हमलों के बाद इलाके के लोगों में डर बना हुआ है और लोग घर से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, सभी घायलों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।

Terror of stray dogs: एक दिन पहले से असामान्य व्यवहार कर रहा था कुत्ता

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुत्ता एक दिन पहले से ही असामान्य व्यवहार कर रहा था। वह राह चलते लोगों के पीछे दौड़ रहा था और अचानक उन पर हमला कर रहा था। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य आवारा कुत्ते का हमला समझा, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोगों को कुत्ते ने काटना शुरू किया तो इलाके में चिंता बढ़ गई। वार्ड 1, 2, 3 और 4 में कुत्ते के हमलों की जानकारी सामने आने के बाद लोग सतर्क हो गए। लोगों का कहना है कि कुत्ता अचानक किसी के पास पहुंचकर हमला कर देता था, जिससे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था।

बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी हुए घायल

कुत्ते के हमले से घायल होने वालों में अलग-अलग उम्र के लोग शामिल हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी बताए जा रहे हैं। अचानक हुए हमलों के कारण कई लोगों में डर का माहौल है। कुत्ते के हमले के बाद घायलों को परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में घायलों का उपचार किया गया।

सभी 31 घायलों को लगाया गया एंटी-रेबीज इंजेक्शन

जिला अस्पताल के RMO डॉ. नरेंद्र रात्रे के मुताबिक, कुत्ते के हमले में घायल हुए सभी 31 लोगों को अस्पताल लाया गया। सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया है। डॉक्टर के अनुसार फिलहाल सभी की हालत सामान्य है। कुत्ते के काटने के मामलों में समय पर इलाज और चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी होता है। इसी को देखते हुए हमले के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

पार्षद ने प्रशासन से की तत्काल कार्रवाई की मांग

लगातार हो रहे हमलों के बाद स्थानीय पार्षद रामनाथ सिदार ने प्रशासन से कुत्ते को जल्द पकड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कुत्ते को नहीं पकड़ा गया तो आगे कोई बड़ी घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन और नगरपालिका से इलाके में आवारा कुत्तों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कुत्ते के लगातार हमलों के कारण बच्चों और बुजुर्गों को लेकर विशेष चिंता बनी हुई है।

नगरपालिका की टीम पकड़ने में जुटी

घटना की जानकारी मिलने के बाद नगरपालिका की टीम भी मौके पर पहुंची और आक्रामक कुत्ते को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। टीम की कोशिश है कि कुत्ते को जल्द से जल्द पकड़कर इलाके के लोगों को सुरक्षित किया जा सके। प्रशासन की ओर से भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खासतौर पर बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजने और कुत्ते के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है।

Dog Attack Video: बच्चे पर हमले का VIDEO आया सामने

इधर, कुत्ते के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक आक्रामक कुत्ता बच्चे की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है और अचानक उस पर हमला कर देता है। बच्चे को बचाने के लिए आसपास के लोग भी आगे आते दिखाई देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में कुत्ते के हमले को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक कुत्ते को पकड़ा नहीं जाता, तब तक इलाके में बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रह सकता है। फिलहाल नगरपालिका की टीम कुत्ते को पकड़ने में जुटी है। वहीं, अस्पताल में घायल लोगों का उपचार किया जा चुका है और सभी 31 घायलों की हालत सामान्य बताई गई है।

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Updated on:

19 Sept 2026 05:18 pm

Published on:

19 Sept 2026 04:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवारा कुत्ते का आतंक! 31 लोगों को काटा, बच्चे पर हमले का VIDEO आया सामने

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