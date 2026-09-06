Koria News: डॉग शेल्टर में 9 माह से लटका है ताला, 1 भी नहीं रख पाए, नगरपालिका क्षेत्र में 500 से अधिक हुई कुत्तों की संख्या

बैकुंठपुर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने नगर पालिका प्रशासन ने आनन-फानन में घुमंतू श्वानों की देखभाल करने कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित तलवापारा गोठान परिसर में डॉग शेल्टर (Dog Shelter) खोला है। लेकिन 9 महीने से शेल्टर में ताला लटका हुआ है। नपा टीम शेल्टर खोलने के बाद एक श्वान तक नहीं रख पाई। बता दें कि नगर पालिका सहित आसपास क्षेत्र में 500 से ज्यादा घुमंतू श्वान हैं। बारिश के मौसम में श्वानों के काटने (Dog bite news) से घायल होने की खबरें आने लगी है। डॉट बाइट से पीडि़त लोग जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवा रहे हैं।