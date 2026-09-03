MCB Big Incident: हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक, झटका लगते ही 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरा, हुई मौत

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 में बुधवार की रात हुए दर्दनाक हादसे (Incident in MCB) में एक युवक की मौत हो गई। युवक फेब्रिकेशन का काम करता था। दरअसल युवक 3 मंजिले बिल्डिंग में दरवाजे की वेल्डिंग करने चढ़ा था। उसने बिजली का तार जोडऩे की कोशिश की, इसी दौरान ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट के झटके से वह सीधे नीचे आ गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने पर घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Young man died) हो गई। युवक की मौत से उसकी पत्नी समेत अन्य परिजनों में मातम पसर गया है। युवक की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। गुरुवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।