Koria News: आरती के समय हर शाम मंदिर पहुंचती है गाय, प्रसाद ग्रहण कर लौट जाती है, आस्था से जुड़ा अनोखा दृश्य बना चर्चा का विषय

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्टेशन रोड स्थित दशकों पुराने हनुमान मंदिर (Hanuman Temple) में आस्था और विश्वास से जुड़ा एक अनोखा दृश्य इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से एक गाय प्रतिदिन शाम के समय मंदिर में होने वाली पूजा-अर्चना और आरती के दौरान पहुंच रही है। खास बात यह है कि आरती शुरू होने से पहले गाय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच शांत खड़ी रहती है और पूजा होने तक मौजूद रहती है। वहीं प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह वहां से चली जाती है। यह दृश्य देखने अब आस-पास के गांवों के लोग भी पहुंच रहे हैं।