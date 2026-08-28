Koria Crime: एसईसीएल की TMC कंपनी में तलवार लेकर घुसे थे युवक, ले उड़े 50 लाख के मशीनरी पाट्र्स, खरीदार समेत 4 गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एसईसीएल की अनुबंधित कंपनी टीएमसी झिलमिली के साइट स्टोर से 21 अगस्त की रात तलवारों से लैश युवकों ने 50 लाख के मशीनरी पाट्र्स चोरी (Machinery parts theft) कर ली थी। इसकी रिपोर्ट कंपनी के परियोजना प्रमुख द्वारा पटना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने मशीनरी पाट्र्स चोरी करने वाले 3 चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की बात स्वीकार की। उन्होंने पुलिस को बताया कि चोरी का सामान उन्होंने कबाड़ी को बेचा है। इस पर पुलिस ने खरीदार कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को चारों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।