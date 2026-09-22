Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के DA में बढ़ोतरी की मांग, 1 जनवरी से एरियर भुगतान पर भी जोर

कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में महंगाई भत्ते की मौजूदा दरों का हवाला दिया है। संघ के अनुसार भारत सरकार के व्यय विभाग ने केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2025 से बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 प्रतिशत किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से इसमें 2 प्रतिशत की और वृद्धि की गई, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत हो गया। वहीं, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2026 से राज्य के शासकीय सेवकों के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिलहाल 2 प्रतिशत का अंतर है।