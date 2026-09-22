बिना बोले होगी बात! रायपुर के छात्रों ने बनाया ऐसा ‘इलेक्ट्रिकल हैंड’, इशारा करते ही निकलेगी आवाज

Engineering Students Innovation: हाथों के इशारों को समझकर उन्हें आवाज में बदलने वाली तकनीक अब बोलने में असमर्थ लोगों के लिए संवाद का जरिया बन सकती है। रायपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इसी विचार पर काम करते हुए ‘इलेक्ट्रिकल हैंड’ का प्रोटोटाइप तैयार किया है। टीम का उद्देश्य साइन लैंग्वेज को वॉइस कमांड में बदलना है, ताकि उपयोगकर्ता इशारों के जरिए सामने वाले से आसानी से संवाद कर सके। छात्र टी. प्रशांत के अनुसार, टीम ने ऐसा ग्लव तैयार किया है, जिसमें सेंसर, आर्डिनो सहित कई तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। इसे पहनकर यूजर जैसे ही हाथ और उंगलियों से निर्धारित इशारा करेगा, सेंसर उस मूवमेंट को पहचानकर सिस्टम तक संकेत पहुंचाएंगे। इसके बाद सिस्टम उस संकेत को संबंधित कमांड में बदलकर ग्लव में लगे स्पीकर के माध्यम से आवाज में प्रस्तुत करेगा।