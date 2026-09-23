Police Action:गणेश विसर्जन से पहले रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाकू और अवैध शराब के साथ 7 गिरफ्तार

गणेश विसर्जन के साथ शहर में आगामी आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। थाना क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, अवैध शराब की बिक्री और धारदार हथियार लेकर घूमने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे गणेश विसर्जन और अन्य आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।