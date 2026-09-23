Police Action:गणेश विसर्जन से पहले रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाकू और अवैध शराब के साथ 7 गिरफ्तार

रायपुर में 7 आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)
Raipur Police Action: गणेश विसर्जन और आगामी आयोजनों के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने अवैध शराब और धारदार हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चलाए जा रहे अभियान के तहत मध्य जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 24 घंटे के दौरान सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चार धारदार चाकू और 18.340 लीटर शराब बरामद की गई। इसके अलावा 12 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
आंबेडकर अस्पताल के एंबुलेंस स्टैंड के सामने लोगों को चाकू दिखाकर धमकाने पर लोकेश बंजारे (19) को पकड़ा गया।
बैरन बाजार में शराब बेचते विनोद निहाल (19) को गिरफ्तार कर 5,760 रुपए की शराब जब्त की गई। मैना चौक के पास चाकू लेकर घूम रहे गौरव क्रोजे (20) और 16 वर्षीय नाबालिग को पकड़ा गया।
मटन मार्केट के सामने अवैध शराब बिक्री करते अरूप घोष (29) और विकास मार्टिन (44) पकड़े गए। वहीं, पेटी लाइन में सार्वजनिक रूप से शराब पीते अविनाश दुबे (49) पर कार्रवाई की गई।
गणेश विसर्जन के साथ शहर में आगामी आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। थाना क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, अवैध शराब की बिक्री और धारदार हथियार लेकर घूमने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे गणेश विसर्जन और अन्य आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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