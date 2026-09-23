23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

MBBS Admission: दूसरे राउंड में एमबीबीएस की 963 में 895 सीटों पर प्रवेश, बीडीएस की 360 में 234 सीटें भरीं

MBBS Admission: मेडिकल काउंसिलिंग में एमबीबीएस की 963 में 895 और बीडीएस की 360 में 234 सीटों पर प्रवेश हुआ। अब मापअप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड बाकी है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 23, 2026

MBBS Admission

MBBS Admission (Photo Patrika)

MBBS Admission in CG: छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए चल रही काउंसिलिंग के दूसरे राउंड की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। दूसरे राउंड में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की आवंटित 963 सीटों में से 895 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। वहीं बीडीएस की 360 आवंटित सीटों में से 234 सीटों पर प्रवेश हुआ है। अब खाली रह गई सीटों को भरने के लिए मापअप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड की प्रक्रिया बाकी है। काउंसिलिंग के दूसरे राउंड में छात्रों को सीट अपग्रेड और कॉलेज बदलने का अवसर दिया गया था। इसके लिए 1015 छात्रों ने अपग्रेड के लिए आवेदन किया था। इनमें से केवल 239 छात्रों का सीट या कॉलेज अपग्रेड हो सका, जबकि 776 छात्रों का अपग्रेड नहीं हो पाया।

2099 छात्रों को हुआ सीटों का आवंटन

दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में कुल 2099 छात्रों को सीटों का आवंटन किया गया था। इनमें 1084 छात्रों को फ्रेश अलॉटमेंट मिला। वहीं, पहले से सीट प्राप्त कर चुके छात्रों में से कुछ ने कॉलेज या सीट अपग्रेड के लिए विकल्प भरा था। दूसरे राउंड की मेरिट सूची में 7179 छात्रों के नाम शामिल थे। इसके पहले राउंड की मेरिट सूची में 9194 छात्र शामिल किए गए थे। सीट आवंटन के बाद छात्रों को संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 16 से 22 सितंबर तक का समय दिया गया था।

पहले राउंड में एमबीबीएस की 1873 सीटों पर प्रवेश

मेडिकल काउंसिलिंग के पहले राउंड में एमबीबीएस की 2175 सीटें आवंटित की गई थीं। इनमें से 1873 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लिया था। वहीं बीडीएस में 385 सीटें आवंटित की गई थीं, जिनमें 234 सीटों पर प्रवेश हुआ था। दूसरे राउंड में एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश की संख्या बढ़ने के बावजूद कुछ सीटें अभी खाली हैं। अधिकारियों के अनुसार बची हुई सीटों को आगामी काउंसिलिंग राउंड में भरने की प्रक्रिया की जाएगी।

नए मेडिकल कॉलेजों की स्टेट कोटे की सीटें फुल

काउंसिलिंग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की सीटें भर चुकी हैं। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में अभी कुछ सीटें खाली हैं। इन सीटों को मापअप और इसके बाद स्ट्रे वेकेंसी राउंड के जरिए भरने की तैयारी है।

जल्द जारी होगी मापअप राउंड की मेरिट सूची

काउंसिलिंग कमेटी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अब मापअप राउंड की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जल्द ही पात्र छात्रों की मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची जारी होने के बाद उपलब्ध सीटों के आधार पर कॉलेज और सीट आवंटन की प्रक्रिया होगी। मापअप राउंड के बाद भी यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें स्ट्रे वेकेंसी राउंड के माध्यम से भरने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम चरण तक ले जाकर बची हुई सीटों को भरने की तैयारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 08:56 am

Published on:

23 Sept 2026 08:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MBBS Admission: दूसरे राउंड में एमबीबीएस की 963 में 895 सीटों पर प्रवेश, बीडीएस की 360 में 234 सीटें भरीं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Police Action:गणेश विसर्जन से पहले रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाकू और अवैध शराब के साथ 7 गिरफ्तार

Raipur Police Action
रायपुर

Raipur: सीएम साय बोले- भूपेश बघेल का कांग्रेस प्रभारी के रूप में पंजाब और असम में विरोध हुआ

Raipur
रायपुर

UDAN: मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के लिए छत्तीसगढ़ ने किया एमओयू

Modified UDAN
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में लक्ष्य की 99 प्रतिशत बोनी पूरी

CG News
रायपुर

आरंग के सरकारी स्कूलों में अब बढ़ेंगी सुविधाएं, इन तीन निर्माण कार्यों के लिए 54.13 लाख रुपए स्वीकृत

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.