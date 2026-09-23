MBBS Admission: दूसरे राउंड में एमबीबीएस की 963 में 895 सीटों पर प्रवेश, बीडीएस की 360 में 234 सीटें भरीं

MBBS Admission in CG: छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए चल रही काउंसिलिंग के दूसरे राउंड की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। दूसरे राउंड में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की आवंटित 963 सीटों में से 895 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। वहीं बीडीएस की 360 आवंटित सीटों में से 234 सीटों पर प्रवेश हुआ है। अब खाली रह गई सीटों को भरने के लिए मापअप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड की प्रक्रिया बाकी है। काउंसिलिंग के दूसरे राउंड में छात्रों को सीट अपग्रेड और कॉलेज बदलने का अवसर दिया गया था। इसके लिए 1015 छात्रों ने अपग्रेड के लिए आवेदन किया था। इनमें से केवल 239 छात्रों का सीट या कॉलेज अपग्रेड हो सका, जबकि 776 छात्रों का अपग्रेड नहीं हो पाया।