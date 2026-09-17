B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली, आगे भी जारी रहेगी काउंसलिंग

B.Ed Admission: छत्तीसगढ़ में बीएड पाठ्यक्रम के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान इस बार कम होता दिखाई दे रहा है। प्रवेश प्रक्रिया की चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड की 5 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। वहीं डीएलएड में अपेक्षाकृत कम सीटें रिक्त बची हैं। आंकड़ों से बीएड की तुलना में डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों की अधिक रुचि सामने आ रही है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इस बार बीएड की सभी सीटें भरना मुश्किल है। ऐसे में 2 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने की संभावना जताई जा रही है।