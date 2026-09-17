17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंगेली

B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली, आगे भी जारी रहेगी काउंसलिंग

B.Ed Admission 2026: छत्तीसगढ़ में बीएड की 5 हजार से ज्यादा सीटें अब भी खाली हैं, जबकि डीएलएड में कम सीटें रिक्त हैं; इस बार 2 हजार से ज्यादा बीएड सीटें खाली रहने की संभावना है।
2 min read
Google source verification

मुंगेली

image

Shradha Jaiswal

Sep 17, 2026

B.Ed Admission

B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली(photo-canva create patrika)

B.Ed Admission: छत्तीसगढ़ में बीएड पाठ्यक्रम के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान इस बार कम होता दिखाई दे रहा है। प्रवेश प्रक्रिया की चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड की 5 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। वहीं डीएलएड में अपेक्षाकृत कम सीटें रिक्त बची हैं। आंकड़ों से बीएड की तुलना में डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों की अधिक रुचि सामने आ रही है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इस बार बीएड की सभी सीटें भरना मुश्किल है। ऐसे में 2 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने की संभावना जताई जा रही है।

B.Ed Counselling 2026: चार सूची के बाद भी 5240 सीटें रिक्त

बीएड की चौथी सूची में कुल 5954 सीटों में से 714 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद 5240 सीटें अभी भी रिक्त हैं। दूसरी ओर डीएलएड की कुल 1854 सीटों में से 1647 सीटें आवंटित हो चुकी हैं और सिर्फ 207 सीटें खाली हैं। दोनों पाठ्यक्रमों के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

पिछले साल 14 से ज्यादा सूची जारी हुई थी

पिछले साल बीएड की सभी सीटें भरने के लिए 14 से ज्यादा प्रवेश सूची जारी करनी पड़ी थी। इस बार चार सूची जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन सीटों के भरने की रफ्तार कम बनी हुई है।

बीएड के लिए आवेदन भी कम

विशेषज्ञों के अनुसार, बीएड के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या में कमी का सीधा असर प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ा है। इस साल बीएड के लिए करीब 20,324 आवेदन आए हैं, जबकि डीएलएड के लिए 22,073 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

वहीं बीएड में करीब 14,495 सीटें और डीएलएड में 6,710 सीटें हैं। यानी डीएलएड में सीटों की संख्या कम होने के बावजूद आवेदन अधिक आए हैं। इसके मुकाबले बीएड में सीटों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

इस बार 2 हजार से ज्यादा सीटें रह सकती हैं खाली

शिक्षा विशेषज्ञ राजीव गुप्ता के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इस साल बीएड की सभी सीटें भरना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार करीब 2 हजार सीटें खाली रह सकती हैं। बीएड के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान पहले की तुलना में कम हुआ है, जबकि डीएलएड में प्रवेश के लिए अपेक्षाकृत अधिक मांग बनी हुई है।

19 सितंबर तक लेना होगा प्रवेश

बीएड की चौथी सूची में आवंटित सीटों पर अभ्यर्थियों को 19 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। दूसरे चरण के लिए पंजीयन 22 से 25 सितंबर तक किया जाएगा।

अक्टूबर में जारी होंगी तीन सूचियां

दूसरे चरण में तीन प्रवेश सूचियां जारी की जाएंगी। पहली सूची के लिए दावा-आपत्ति 29 सितंबर को और अंतिम सूची 1 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें आवंटित सीट पर 6 अक्टूबर तक प्रवेश लेना होगा।

दूसरी सूची के लिए दावा-आपत्ति 9 अक्टूबर को और अंतिम सूची 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसमें आवंटित सीट पर 15 अक्टूबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा। तीसरी सूची के लिए दावा-आपत्ति 21 अक्टूबर को और अंतिम सूची 23 अक्टूबर को जारी होगी।

CG Weather Today: अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कई जगह हो सकती है बारिश, जानें अपने जिले का हाल

ये भी पढ़ें
CG Weather Today

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 11:19 am

Published on:

17 Sept 2026 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mungeli / B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली, आगे भी जारी रहेगी काउंसलिंग

बड़ी खबरें

View All

मुंगेली

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Anganwadi Bharti: मुंगेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

Anganwadi Recruitment
मुंगेली

‘बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया…’ पर छात्रों संग थिरके टीचर, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

Teacher Student Dance Video
मुंगेली

Fake Votes Allegation: युवा कांग्रेस चुनाव में बवाल! मुंगेली में MP के 11 युवाओं पर फर्जी वोट डालने का आरोप

Fake Votes Allegation
मुंगेली

PRO Transfer: सुजीत सिंह का रायगढ़ तबादला! मुंगेली में PRO का पद खाली; पत्रकार बोले- ट्रांसफर रोकें

PRO Transfer
मुंगेली

Bilaspur News: 3 मासूम भाई-बहनों के शव को सीने से चिपकाएं मां फूट-फूटकर रोई, रक्षाबंधन से 4 दिन पहले छोड़ गए दुनिया, छाया मातम

bilaspur news, chhattisgarh news
मुंगेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.