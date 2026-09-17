B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली, आगे भी जारी रहेगी काउंसलिंग

B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली(photo-canva create patrika)
B.Ed Admission: छत्तीसगढ़ में बीएड पाठ्यक्रम के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान इस बार कम होता दिखाई दे रहा है। प्रवेश प्रक्रिया की चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड की 5 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। वहीं डीएलएड में अपेक्षाकृत कम सीटें रिक्त बची हैं। आंकड़ों से बीएड की तुलना में डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों की अधिक रुचि सामने आ रही है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इस बार बीएड की सभी सीटें भरना मुश्किल है। ऐसे में 2 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने की संभावना जताई जा रही है।
बीएड की चौथी सूची में कुल 5954 सीटों में से 714 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद 5240 सीटें अभी भी रिक्त हैं। दूसरी ओर डीएलएड की कुल 1854 सीटों में से 1647 सीटें आवंटित हो चुकी हैं और सिर्फ 207 सीटें खाली हैं। दोनों पाठ्यक्रमों के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।
पिछले साल बीएड की सभी सीटें भरने के लिए 14 से ज्यादा प्रवेश सूची जारी करनी पड़ी थी। इस बार चार सूची जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन सीटों के भरने की रफ्तार कम बनी हुई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, बीएड के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या में कमी का सीधा असर प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ा है। इस साल बीएड के लिए करीब 20,324 आवेदन आए हैं, जबकि डीएलएड के लिए 22,073 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
वहीं बीएड में करीब 14,495 सीटें और डीएलएड में 6,710 सीटें हैं। यानी डीएलएड में सीटों की संख्या कम होने के बावजूद आवेदन अधिक आए हैं। इसके मुकाबले बीएड में सीटों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।
शिक्षा विशेषज्ञ राजीव गुप्ता के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इस साल बीएड की सभी सीटें भरना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार करीब 2 हजार सीटें खाली रह सकती हैं। बीएड के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान पहले की तुलना में कम हुआ है, जबकि डीएलएड में प्रवेश के लिए अपेक्षाकृत अधिक मांग बनी हुई है।
बीएड की चौथी सूची में आवंटित सीटों पर अभ्यर्थियों को 19 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। दूसरे चरण के लिए पंजीयन 22 से 25 सितंबर तक किया जाएगा।
दूसरे चरण में तीन प्रवेश सूचियां जारी की जाएंगी। पहली सूची के लिए दावा-आपत्ति 29 सितंबर को और अंतिम सूची 1 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें आवंटित सीट पर 6 अक्टूबर तक प्रवेश लेना होगा।
दूसरी सूची के लिए दावा-आपत्ति 9 अक्टूबर को और अंतिम सूची 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसमें आवंटित सीट पर 15 अक्टूबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा। तीसरी सूची के लिए दावा-आपत्ति 21 अक्टूबर को और अंतिम सूची 23 अक्टूबर को जारी होगी।
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