‘बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया…’ पर छात्रों संग थिरके टीचर, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

शिक्षक दिवस पर डांस का VIDEO वायरल (Photo Source- Patrika File Photo)
Teacher Student Dance Video: मुंगेली से शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुंगेली के रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में स्कूल परिसर में विद्यार्थी और शिक्षक एक फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कार्यक्रम में गाने के चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
वायरल वीडियो में शिक्षक और विद्यार्थी ‘बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया…’ गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का है। हालांकि, वीडियो में दिख रहे कार्यक्रम का पूरा संदर्भ और आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।
मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि स्कूलों और अन्य संस्थानों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की मौजूदगी वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में इस तरह के गीत के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक संदेश देने वाले होने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान गीत, संगीत और अन्य गतिविधियों के चयन में बच्चों की उम्र और शैक्षणिक माहौल को ध्यान में रखना जरूरी है।
वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों के बीच भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनका कहना है कि शिक्षक दिवस जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद और सकारात्मक माहौल बनाने का माध्यम होते हैं। ऐसे में कार्यक्रम की गतिविधियों और प्रस्तुतियों का चयन सोच-समझकर किया जाना चाहिए।
फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्कूल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। पत्रिका वायरल वीडियो की तारीख, कार्यक्रम के पूरे संदर्भ और वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है।
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