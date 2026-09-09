‘बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया…’ पर छात्रों संग थिरके टीचर, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि स्कूलों और अन्य संस्थानों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की मौजूदगी वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में इस तरह के गीत के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक संदेश देने वाले होने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान गीत, संगीत और अन्य गतिविधियों के चयन में बच्चों की उम्र और शैक्षणिक माहौल को ध्यान में रखना जरूरी है।