PRO Transfer: सुजीत सिंह का रायगढ़ तबादला! मुंगेली में PRO का पद खाली, पत्रकारों ने डिप्टी CM से कहा- ट्रांसफर रोकें

PRO Transfer: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला जनसंपर्क कार्यालय में सहायक संचालक जनसंपर्क सुजीत कुमार सिंह के स्थानांतरण के बाद उन्हें मुंगेली में ही यथावत रखने की मांग सामने आई है। जनसंपर्क विभाग के हालिया स्थानांतरण आदेश में सुजीत सिंह को मुंगेली से रायगढ़ भेजा गया है। उनके स्थान पर अभी तक किसी नए जनसंपर्क अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है। ऐसे में स्थानीय पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर तबादले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।