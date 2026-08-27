PRO Transfer: सुजीत सिंह का रायगढ़ तबादला! मुंगेली में PRO का पद खाली, पत्रकारों ने डिप्टी CM से कहा- ट्रांसफर रोकें

PRO Transfer: सुजीत सिंह का रायगढ़ तबादला!(photo-patrika)
PRO Transfer: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला जनसंपर्क कार्यालय में सहायक संचालक जनसंपर्क सुजीत कुमार सिंह के स्थानांतरण के बाद उन्हें मुंगेली में ही यथावत रखने की मांग सामने आई है। जनसंपर्क विभाग के हालिया स्थानांतरण आदेश में सुजीत सिंह को मुंगेली से रायगढ़ भेजा गया है। उनके स्थान पर अभी तक किसी नए जनसंपर्क अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है। ऐसे में स्थानीय पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर तबादले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
सुजीत सिंह के स्थानांतरण के बाद मुंगेली के पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। पत्रकारों ने बताया कि वर्तमान में जिला जनसंपर्क अधिकारी का पद खाली है। ऐसे में सुजीत सिंह को रायगढ़ भेजने के बजाय मुंगेली में ही यथावत रखने से जनसंपर्क व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है।
पत्रकारों ने डिप्टी CM को बताया कि सुजीत सिंह के कार्यकाल में जिला प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर संवाद और समन्वय बना रहा। प्रशासनिक गतिविधियों और शासन की योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी समय पर मीडिया तक पहुंचती रही।
जनसंपर्क विभाग के 19 अगस्त 2026 के स्थानांतरण आदेश के अनुसार सुजीत कुमार सिंह का तबादला जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली से जिला जनसंपर्क कार्यालय रायगढ़ किया गया है। विभाग ने एक साथ कई जनसंपर्क अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। हालांकि, सुजीत सिंह के स्थानांतरण के बाद मुंगेली में उनके स्थान पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसी वजह से स्थानीय स्तर पर उनकी सेवाएं मुंगेली में जारी रखने की मांग उठ रही है।
पत्रकारों का कहना है कि जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका केवल प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने तक सीमित नहीं होती। जिला प्रशासन की योजनाओं, विकास कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अधिकारी का पद खाली रहने से शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मीडिया तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
मुंगेली में जनसंपर्क अधिकारी की अनुपस्थिति को लेकर पत्रकारों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिले में प्रशासनिक और विकास से जुड़े कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। ऐसे में नियमित समन्वय के लिए जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी जरूरी है। पत्रकारों का मानना है कि सुजीत सिंह को मुंगेली में यथावत रखने से पहले से चल रही व्यवस्था बनी रहेगी और शासन की योजनाओं की जानकारी भी प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाई जा सकेगी।
पत्रकारों की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनसंपर्क आयुक्त से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। अब इस मामले में शासन के निर्णय का इंतजार है।फिलहाल सुजीत सिंह का स्थानांतरण रायगढ़ किया जा चुका है और मुंगेली में नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार करती है या मुंगेली में किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करती है।
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