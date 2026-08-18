Chhattisgarh Crime News: आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था दोस्त, पति-पत्नी ने घर बुलाया और कर दी हत्या

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में ब्लैकमेलिंग से परेशान पति-पत्नी द्वारा युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, युवक के पास महिला का आपत्तिजनक वीडियो था और वह उसे वायरल करने की धमकी देकर कथित तौर पर ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर युवक को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।