कम निवेश में बड़ा फायदा! बकरी पालन ने बदली ग्रामीण किसान की जिंदगी, जानें मुंगेली के रामलाल की अनोखी कहानी

विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है और कृषि पर उनकी निर्भरता कम होती है। बकरी पालन जैसे व्यवसाय छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक माने जाते हैं क्योंकि इन्हें कम पूंजी और सीमित भूमि में भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। रामलाल लकड़ा की सफलता यह साबित करती है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग किया जाए और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाए तो पशुपालन आर्थिक समृद्धि का मजबूत माध्यम बन सकता है।