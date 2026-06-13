कम निवेश में बड़ा फायदा! बकरी पालन ने बदली ग्रामीण किसान की जिंदगी, जानें मुंगेली के रामलाल की अनोखी कहानी

कम लागत में अधिक लाभ का व्यवसाय (photo source- Patrika)
Chhattisgarh: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी आज लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। सीमित संसाधनों के बीच भी यदि सही योजना, मेहनत और धैर्य के साथ काम किया जाए तो पशुपालन आर्थिक रूप से मजबूत बनने का प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है। इसका जीवंत उदाहरण मुंगेली जिले के ग्राम सुरही निवासी रामलाल लकड़ा हैं, जिन्होंने बकरी पालन के जरिए न केवल अपनी आय बढ़ाई, बल्कि अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित की।
रामलाल लकड़ा बताते हैं कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले बहुत कम संख्या में बकरियों के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। उस समय उनके पास सीमित संसाधन थे और भविष्य को लेकर कई चुनौतियां भी थीं। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते हुए बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया।
समय के साथ उन्होंने बकरियों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य प्रबंधन, उचित आहार और प्रजनन संबंधी जानकारी पर विशेष ध्यान दिया। इसी का परिणाम है कि आज उनके पास लगभग 185 बकरियां हैं। यह उपलब्धि उनके वर्षों के परिश्रम, अनुभव और बेहतर प्रबंधन का परिणाम है।
रामलाल का मानना है कि बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे उपयोगी और लाभकारी व्यवसायों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अपेक्षाकृत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। बकरियों के लिए महंगे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उनकी देखभाल आसानी से की जा सकती है। वे बताते हैं कि बकरियों का पालन-पोषण करने में खर्च कम आता है, जबकि बाजार में उनकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि यह व्यवसाय नियमित आय का भरोसेमंद स्रोत बन सकता है।
लगातार 10 वर्षों की मेहनत के बाद आज रामलाल लकड़ा को बकरी पालन से प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की आय प्राप्त हो रही है। इस अतिरिक्त आय ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अब उन्हें पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। रामलाल का कहना है कि बकरी पालन से होने वाली नियमित आय ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास कराया है। इससे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी बचत करना संभव हो पाया है।
बकरी पालन ने केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिया, बल्कि रामलाल के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है। वे बताते हैं कि जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी, तब उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह व्यवसाय उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच ने उन्हें सफलता दिलाई। आज वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। कई ग्रामीण उनसे बकरी पालन की जानकारी लेने आते हैं और उनके अनुभवों से सीखकर इस व्यवसाय को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
रामलाल लकड़ा का मानना है कि आज के युवाओं को केवल पारंपरिक रोजगार के विकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कृषि के साथ-साथ पशुपालन जैसे व्यवसायों को अपनाकर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। वे युवाओं से अपील करते हैं कि यदि वे मेहनत और लगन के साथ पशुपालन का कार्य करें तो यह उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। उनका कहना है कि गांवों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। जरूरत केवल उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की है। पशुपालन ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम निवेश के साथ बेहतर आय अर्जित की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है और कृषि पर उनकी निर्भरता कम होती है। बकरी पालन जैसे व्यवसाय छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक माने जाते हैं क्योंकि इन्हें कम पूंजी और सीमित भूमि में भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। रामलाल लकड़ा की सफलता यह साबित करती है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग किया जाए और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाए तो पशुपालन आर्थिक समृद्धि का मजबूत माध्यम बन सकता है।
ग्राम सुरही के रामलाल लकड़ा की कहानी उन हजारों ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। बकरी पालन के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी है, बल्कि यह भी साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर से शुरू किया गया व्यवसाय भी बड़ी सफलता का आधार बन सकता है।
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