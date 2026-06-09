सरकारी कर्मचारी या घरेलू नौकर? छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा खुलासा, CMO ने नेताओं को भेजा नोटिस

Government Employees Misuse: छत्तीसगढ़ के नगरपालिका मुंगेली में वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था अब विवादों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि नगरपालिका के नियमित और प्लेसमेंट पर कार्यरत लगभग आधा दर्जन कर्मचारी सरकारी वेतन प्राप्त करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों के निजी आवासों में घरेलू कार्य कर रहे हैं। इनमें झाड़ू-पोछा, बर्तन साफ करना और अन्य निजी काम शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बने इस मामले ने सरकारी कर्मचारियों के उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह व्यवस्था कोई नई नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही बताई जा रही है।