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सरकारी कर्मचारी या घरेलू नौकर? छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा खुलासा, CMO ने नेताओं को भेजा नोटिस

Government Employee Misuse Allegation: छत्तीसगढ़ के मुंगेली नगरपालिका में सरकारी कर्मचारियों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ कर्मचारी वेतन लेने के बावजूद जनप्रतिनिधियों के निजी घरों में घरेलू कार्य कर रहे थे। मामला लंबे समय से चलने की बात कही जा रही है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं और जांच की मांग की जा रही है।

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मुंगेली

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Shradha Jaiswal

Jun 09, 2026

Government Employees Misuse

Government Employees Misuse: छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा खुलासा(photo-patrika)

Government Employees Misuse: छत्तीसगढ़ के नगरपालिका मुंगेली में वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था अब विवादों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि नगरपालिका के नियमित और प्लेसमेंट पर कार्यरत लगभग आधा दर्जन कर्मचारी सरकारी वेतन प्राप्त करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों के निजी आवासों में घरेलू कार्य कर रहे हैं। इनमें झाड़ू-पोछा, बर्तन साफ करना और अन्य निजी काम शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बने इस मामले ने सरकारी कर्मचारियों के उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह व्यवस्था कोई नई नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही बताई जा रही है।

Municipality Mungeli: कर्मचारियों की कमी का दावा, लेकिन निजी कार्यों में तैनाती

नगरपालिका प्रशासन अक्सर कर्मचारियों की कमी का हवाला देता रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ कर्मचारियों के जनप्रतिनिधियों के निजी कार्यों में लगे होने के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में नगर की सफाई व्यवस्था और अन्य जनहित कार्यों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जा रहा है तो उनकी सेवाएं केवल शासकीय कार्यों के लिए ही उपयोग में लाई जानी चाहिए। निजी कार्यों में तैनाती को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है।

पुरानी परंपरा या नियमों का उल्लंघन?

नगरपालिका से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है। कई बार इसकी चर्चा भी हुई, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। धीरे-धीरे यह व्यवस्था एक परंपरा जैसी बन गई। हालांकि प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि किसी व्यवस्था का लंबे समय तक चलते रहना उसे वैध नहीं बना देता। यदि सरकारी कर्मचारियों से निजी कार्य कराए जा रहे हैं तो यह नियमों और प्रशासनिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जा सकता है।

CMO ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी

मामला सामने आने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) होरी सिंह ने संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। सीएमओ के अनुसार मामले की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

जिले में और भी मामलों की आशंका

सूत्रों का दावा है कि मुंगेली जिले में ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं, जहां सरकारी कर्मचारी प्रभावशाली नेताओं या अधिकारियों के निजी कार्यों में लगाए गए हों। यदि व्यापक स्तर पर जांच कराई जाती है तो कई और तथ्य सामने आ सकते हैं।

जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें

फिलहाल पूरे मामले में लोगों की नजर नगरपालिका प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब यह देखना होगा कि नोटिस और जांच की प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है या फिर जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई पहुंचती है। इस मामले ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के उपयोग, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है।

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Published on:

09 Jun 2026 06:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mungeli / सरकारी कर्मचारी या घरेलू नौकर? छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा खुलासा, CMO ने नेताओं को भेजा नोटिस

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