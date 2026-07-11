सोती रही महिला, चोर कान से सोना नोचकर भागा… मुंगेली के एक ही घर में 4 महीने में दूसरी चोरी

Mungeli Theft News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरकापा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। महज चार महीने के भीतर एक ही परिवार के घर में दूसरी बार चोरी की वारदात हुई है। इस बार बदमाश आधी रात घर में घुसा और सो रही बुजुर्ग महिला के कान से सोने का आभूषण खींचकर फरार हो गया। आभूषण खींचने से महिला का कान फट गया और वह घायल हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।