अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली, दुर्ग पुलिस का हाईटेक कदम, बचना होगा मुश्किल…

दुर्ग पुलिस ने बायोमैट्रिक तकनीक को अपनाते हुए अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल सिस्टम के जरिए अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अब तक 385 गुंडों और 182 निगरानी बदमाशों के फिंगरप्रिंट को सिस्टम में अपलोड कर लिया है। इन सभी की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिससे भविष्य में किसी भी अपराध में उनकी संलिप्तता की पहचान तुरंत हो सकेगी।