6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली, दुर्ग पुलिस का हाईटेक कदम, बचना होगा मुश्किल…

CG Police High Tech System: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पुलिस अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तकनीक का सहारा ले रही है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Apr 02, 2026

अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली, दुर्ग पुलिस का हाईटेक कदम, बचना होगा मुश्किल...(photo-AI)

अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली, दुर्ग पुलिस का हाईटेक कदम, बचना होगा मुश्किल...(photo-AI)

CG Police High Tech System: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पुलिस अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तकनीक का सहारा ले रही है। हाईटेक पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अब महज एक क्लिक में किसी भी अपराधी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। फिंगरप्रिंट और डिजिटल डेटा के जरिए अपराधियों की पहचान आसान होगी, जिससे अपराध कर बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।

CG Police High Tech System: हाईटेक पुलिसिंग की नई शुरुआत

दुर्ग पुलिस ने बायोमैट्रिक तकनीक को अपनाते हुए अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल सिस्टम के जरिए अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अब तक 385 गुंडों और 182 निगरानी बदमाशों के फिंगरप्रिंट को सिस्टम में अपलोड कर लिया है। इन सभी की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिससे भविष्य में किसी भी अपराध में उनकी संलिप्तता की पहचान तुरंत हो सकेगी।

फिंगरप्रिंट से होगी तुरंत पहचान

अब अगर किसी घटना स्थल से फिंगरप्रिंट मिलता है, तो उसे डेटाबेस से मिलाकर आरोपी की पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा, गिरफ्तारी के समय भी फिंगरप्रिंट मिलान से तुरंत पुष्टि हो जाएगी कि आरोपी पहले से किसी अपराध में शामिल रहा है या नहीं।

ऑनलाइन ‘डिजिटल कुंडली’ तैयार

पुलिस प्रत्येक अपराधी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है, जिसमें उसकी आपराधिक गतिविधियों का पूरा ब्योरा शामिल रहेगा। यह डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और सटीक होगी। डीआईजी एवं दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार, आजकल अपराधी भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे छिपने के नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि वह उनसे एक कदम आगे रहकर तकनीक का उपयोग करे।

देश-विदेश में भी पकड़ होगी आसान

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद यदि कोई अपराधी देश या विदेश में छिपने की कोशिश भी करता है, तो उसकी पहचान और ट्रैकिंग पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी। डिजिटल फिंगरप्रिंट और ऑनलाइन डाटा के जरिए पुलिस उसे तेजी से चिन्हित कर सकेगी, जिससे कानून से बच निकलना अपराधियों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा।

अपराध नियंत्रण में मिलेगी मजबूती

इस हाईटेक पहल से न केवल अपराधियों की पहचान आसान होगी, बल्कि अपराध नियंत्रण में भी बड़ी मदद मिलेगी। पुलिस को जांच में तेजी और सटीकता मिलेगी, जिससे मामलों का जल्द खुलासा संभव होगा। दुर्ग पुलिस की यह पहल भविष्य की स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण मानी जा रही है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग से आने वाले समय में अपराध पर नियंत्रण और भी मजबूत होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 01:28 pm

Published on:

02 Apr 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली, दुर्ग पुलिस का हाईटेक कदम, बचना होगा मुश्किल…

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय...

30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय, बिना पेनल्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका...(photo-patrika)
दुर्ग

CG Fraud Case: दिनदहाड़े ठगी! कागज की गड्डी दिखाकर 1.5 लाख के जेवरात पार, आरोपी फरार

बुजुर्ग महिला से 1.50 लाख की ठगी (photo source- Patrika)
दुर्ग

फर्जी दस्तावेजों का खेल उजागर! RTE के तहत 23 बच्चों का एडमिशन निरस्त

फर्जी दस्तावेजों का खेल उजागर! RTE के तहत 23 बच्चों का एडमिशन निरस्त, शिकायत के बाद हुई जांच(photo-patrika)
दुर्ग

व्हाट्सएप पर हुई अश्लील ब्लैकमेलिंग! फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर महिला को बदनाम काने की कोशिश

व्हाट्सएप पर हुई अश्लील ब्लैकमेलिंग! फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर महिला को बदनाम काने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
दुर्ग

जनगणना vs पढ़ाई! शिक्षकों की ड्यूटी से पढ़ाई पर पड़ रहा असर, स्कूलों में तालाबंदी जैसे हालात...

जनगणना vs पढ़ाई! शिक्षकों की ड्यूटी से पढ़ाई पर पड़ रहा असर, स्कूलों में तालाबंदी जैसे हालात(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.