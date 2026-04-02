जनगणना vs पढ़ाई! शिक्षकों की ड्यूटी से पढ़ाई पर पड़ रहा असर, स्कूलों में तालाबंदी जैसे हालात…

फेडरेशन ने प्रशासन से मांग की है कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, ताकि वे पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए शिक्षकों का स्कूलों में रहना जरूरी है। फेडरेशन को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी।