छत्तीसगढ़ के 103 बंदियों ने 12वीं परीक्षा को किया पास, सलाखों के पीछे लिखी सफलता की नई कहानी

Central Jail Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग केंद्रीय जेल से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जो यह साबित करती है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकती है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी ने जेल की चारदीवारी के भीतर शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर नई मिसाल कायम की। यही नहीं, इस वर्ष केंद्रीय जेल दुर्ग में कुल 103 बंदियों ने विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था और शिक्षा की ताकत को दर्शाती है।