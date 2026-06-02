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खून की कमी से जिला अस्पताल में युवती ने तोड़ा दम, लोग बोले- सिस्टम को शर्म आनी चाहिए?

Durg District Hospital Blood Crises: दुर्ग जिला अस्पताल में 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि समय पर खून नहीं मिलने से युवती की जान गई।

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दुर्ग

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Shradha Jaiswal

Jun 02, 2026

blood bank crisis in chhattisgarh

blood bank crisis in chhattisgarh(photo-patrika)

Durg District Hospital: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि युवती दीपिका को समय पर खून नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल में जरूरत के समय रक्त उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय है। इस मामले ने ब्लड बैंक की व्यवस्था और अस्पतालों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है।

Durg District Hospital: मजदूर परिवार की बेटी थी दीपिका

जानकारी के अनुसार दीपिका एक श्रमिक परिवार से थी। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद रक्त चढ़ाने की जरूरत बताई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में आवश्यक ग्रुप का रक्त उपलब्ध नहीं था और इसी वजह से इलाज में देरी हुई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने खून की व्यवस्था के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन समय रहते रक्त नहीं मिल पाया। इसके बाद युवती की हालत लगातार बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई।

मौत के बाद उठे कई सवाल

घटना के बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए ब्लड बैंक की उपलब्धता किसी भी अस्पताल की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल होती है। ऐसे मामलों में थोड़ी सी देरी भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है।

सिविल सर्जन डॉ. ए.के. मिंज ने क्या कहा?

मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन Dr. A.K. Minj ने कहा कि अस्पताल में रक्त उपलब्धता की स्थिति की जांच की जा रही है। उनके अनुसार मामले के सभी तथ्यों को देखा जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि उपचार के दौरान किन परिस्थितियों में यह स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मरीज को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उपचार देने का प्रयास किया गया था।

रक्तदान व्यवस्था पर फिर उठी चिंता

इस घटना ने एक बार फिर रक्तदान और ब्लड बैंक नेटवर्क की स्थिति को चर्चा में ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त रक्त भंडारण और जरूरत पड़ने पर तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। रक्त की कमी से होने वाली मौतें न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ा विषय हैं। नियमित रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसी परिस्थितियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल युवती की मौत के वास्तविक कारणों और उपचार प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत की वजह केवल रक्त की अनुपलब्धता थी या इसके पीछे अन्य चिकित्सकीय कारण भी थे। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया है-क्या किसी भी जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में किसी मरीज की जान सिर्फ इसलिए खतरे में पड़नी चाहिए क्योंकि समय पर खून उपलब्ध नहीं हो सका?

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Updated on:

02 Jun 2026 01:35 pm

Published on:

02 Jun 2026 12:43 pm

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