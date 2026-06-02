खून की कमी से जिला अस्पताल में युवती ने तोड़ा दम, लोग बोले- सिस्टम को शर्म आनी चाहिए?

Durg District Hospital: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि युवती दीपिका को समय पर खून नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल में जरूरत के समय रक्त उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय है। इस मामले ने ब्लड बैंक की व्यवस्था और अस्पतालों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है।