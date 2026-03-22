CG Police Transfer: दुर्ग पुलिस में फेरबदल! 12 पुलिसकर्मियों का तबादला, कई थानों में बदली तैनाती

पुलिस विभाग के अनुसार यह तबादले विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने और विभिन्न इकाइयों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इससे कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नई तैनातियों से संबंधित थानों और चौकियों में कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पुलिसिंग में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।