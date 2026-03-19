CG Health Department: नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई, 5 हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द, 48 से जवाब तलब

इन टीमों में स्थानीय नगरीय निकाय, जिला आयुष कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, ताकि जांच निष्पक्ष और प्रभावी हो सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के अनुसार जिले में संचालित 124 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 48 अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गईं। इन अस्पतालों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 के तहत नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था।