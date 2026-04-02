6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

CG Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 38 लाख की ठगी! रकम दोगुना करने का झांसा, आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: दुर्ग जिले में निवेश के नाम पर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को रकम दोगुना करने का लालच देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Apr 02, 2026

CG में बड़ा साइबर फ्रॉड (photo source- Patrika)

CG में बड़ा साइबर फ्रॉड (photo source- Patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में निवेश के नाम पर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को रकम दोगुना करने का लालच देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से एक व्यक्ति को झांसे में लेकर 38 लाख 25 हजार रुपये की ठगी की थी।

पुलिस के अनुसार आरोपी धर्मेंद्र कुमार बंजारे ने अपने साथियों के साथ मिलकर AMS Solution और M/s R-V Group Company के नाम से फर्जी कंपनी तैयार की थी। इन कंपनियों के जरिए लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया जाता था।

CG Fraud News: 3 महीने में पैसा डबल करने का लालच

पीड़ित दुर्ग के संतरा बाड़ी निवासी जयदीप सिंह कंडा को आरोपी ने भरोसे में लेकर निवेश के लिए तैयार किया। आरोपी ने दावा किया कि महज तीन महीने में निवेश की गई रकम दोगुनी हो जाएगी। इस झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किश्तों में कुल 38 लाख 25 हजार रुपये निवेश कर दिए। जब तय समय के बाद भी रकम वापस नहीं मिली, तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।

रायपुर से आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रायपुर के सड्डू इलाके से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और ठगी की पूरी रकम व नेटवर्क की जांच कर रही है।

निवेश के नाम पर बढ़ रही ठगी

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि निवेश के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधी आसान मुनाफे का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें। ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर अनजान कंपनियों पर भरोसा करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 12:39 pm

Published on:

02 Apr 2026 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 38 लाख की ठगी! रकम दोगुना करने का झांसा, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय...

30 अप्रैल तक भरें संपत्तिकर, वरना 17% सरचार्ज तय, बिना पेनल्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका...(photo-patrika)
दुर्ग

CG Fraud Case: दिनदहाड़े ठगी! कागज की गड्डी दिखाकर 1.5 लाख के जेवरात पार, आरोपी फरार

बुजुर्ग महिला से 1.50 लाख की ठगी (photo source- Patrika)
दुर्ग

फर्जी दस्तावेजों का खेल उजागर! RTE के तहत 23 बच्चों का एडमिशन निरस्त

फर्जी दस्तावेजों का खेल उजागर! RTE के तहत 23 बच्चों का एडमिशन निरस्त, शिकायत के बाद हुई जांच(photo-patrika)
दुर्ग

व्हाट्सएप पर हुई अश्लील ब्लैकमेलिंग! फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर महिला को बदनाम काने की कोशिश

व्हाट्सएप पर हुई अश्लील ब्लैकमेलिंग! फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर महिला को बदनाम काने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
दुर्ग

अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली

अब एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की डिजिटल कुंडली, दुर्ग पुलिस का हाईटेक कदम, बचना होगा मुश्किल...(photo-AI)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.