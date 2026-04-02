CG Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 38 लाख की ठगी! रकम दोगुना करने का झांसा, आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित दुर्ग के संतरा बाड़ी निवासी जयदीप सिंह कंडा को आरोपी ने भरोसे में लेकर निवेश के लिए तैयार किया। आरोपी ने दावा किया कि महज तीन महीने में निवेश की गई रकम दोगुनी हो जाएगी। इस झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किश्तों में कुल 38 लाख 25 हजार रुपये निवेश कर दिए। जब तय समय के बाद भी रकम वापस नहीं मिली, तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।