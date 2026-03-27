CG News: स्कूल प्राचार्य पर गिरी गाज, बच्ची से दुर्व्यवहार पर लगा 50 हजार का जुर्माना

CG News: दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी की एक मासूम बच्ची के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में अब शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। करीब साढ़े तीन साल की बच्ची से अमानवीय व्यवहार के इस मामले में स्कूल की प्राचार्य ईला ईवन कौलविन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।