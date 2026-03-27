27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

CG News: स्कूल प्राचार्य पर गिरी गाज, बच्ची से दुर्व्यवहार पर लगा 50 हजार का जुर्माना

CG News: मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी की बच्ची से कथित मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने प्राचार्य पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 27, 2026

प्राचार्य पर 50 हजार का जुर्माना लगाया (photo source- Patrika)

प्राचार्य पर 50 हजार का जुर्माना लगाया (photo source- Patrika)

CG News: दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी की एक मासूम बच्ची के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में अब शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। करीब साढ़े तीन साल की बच्ची से अमानवीय व्यवहार के इस मामले में स्कूल की प्राचार्य ईला ईवन कौलविन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है।

CG News: क्या है पूरा मामला

यह घटना जुलाई 2025 की बताई जा रही है। आरोप है कि नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची ने स्कूल में “राधे-राधे” कहा, जिससे प्राचार्य नाराज हो गईं। इसके बाद उन्होंने बच्ची को डांटा-फटकारा ही नहीं, बल्कि कथित तौर पर उसके साथ मारपीट भी की और उसके मुंह पर टेप चिपका दिया।

जब बच्ची घर पहुंची तो वह डरी-सहमी हुई थी। परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार में आक्रोश फैल गया। बच्ची के पिता प्रवीण यादव ने तुरंत नंदिनी थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस कार्रवाई और कानूनी पहलू

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई।

शिक्षा विभाग की जांच और फैसला

घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की विस्तृत जांच की। लंबी प्रक्रिया के बाद विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का मामला मानते हुए प्राचार्य पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। स्वयं प्राचार्य ने इस कार्रवाई की पुष्टि भी की है।

राजनीतिक मोड़ से बढ़ा विवाद

मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया, जब इस घटना का विरोध करने वाली एक राजनीतिक पार्टी ने बाद में उसी प्राचार्य को अपने संगठन में जिला स्तर का पद दे दिया। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी और सवाल दोनों सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक ओर घटना का विरोध और दूसरी ओर जिम्मेदार व्यक्ति को पद देना विरोधाभासी है।

CG News: समाज में नाराजगी

घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों और अभिभावकों में गुस्सा बना हुआ है। उनका कहना है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद अमानवीय है और इसे केवल अनुशासनात्मक मामला नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि स्कूलों में बच्चों के साथ संवेदनशील और सकारात्मक व्यवहार बेहद जरूरी है, खासकर नर्सरी स्तर पर, जहां बच्चे सीखने के शुरुआती दौर में होते हैं।

ये भी पढ़ें

बस्तर के बच्चों को मिला ‘देश देखने’ का मौका, अब किताबों के साथ बहार का भी मिलेगा ज्ञान, नई पहल…
जगदलपुर
बस्तर के बच्चों को मिला 'देश देखने' का मौका, अब किताबों के साथ बहार का भी मिलेगा ज्ञान, नई पहल...(Photo-AI)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Mar 2026 09:38 am

Published on:

27 Mar 2026 09:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG News: स्कूल प्राचार्य पर गिरी गाज, बच्ची से दुर्व्यवहार पर लगा 50 हजार का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दुर्ग पुलिस में फेरबदल! 12 पुलिसकर्मियों का तबादला, कई थानों में बदली तैनाती

106 पुलिसकर्मियों का तबादला (photo source- Patrika)
दुर्ग

RTE एडमिशन में बड़ा बदलाव! अब सिर्फ 1425 बच्चों को मिलेगा दाखिला, केजी-नर्सरी खत्म...

RTE एडमिशन में बड़ा बदलाव! अब सिर्फ 1425 बच्चों को मिलेगा दाखिला, केजी-नर्सरी खत्म...(photo-patrika)
दुर्ग

अवैध गैस कारोबार का भंडाफोड़! 599 सिलेंडर जब्त कर जांच शुरू

LPG cylinder Raid: अवैध गैस कारोबार का भंडाफोड़! 599 सिलेंडर जब्त कर जांच शुरू, छापेमारी में खुली पोल...(photo-patrika)
दुर्ग

माँ बम्लेश्वरी मंदिर में नया नियम लागू, भीड़ से राहत के लिए अलग रूट

मां बम्लेश्वरी दर्शन व्यवस्था में बदलाव (photo source- Patrika)
दुर्ग

नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई, 5 हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द

5 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त (photo source- Patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.