बस्तर के बच्चों को मिला ‘देश देखने’ का मौका, अब किताबों के साथ बहार का भी मिलेगा ज्ञान, नई पहल…

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच अवसरों की खाई को कम करना भी है। ऐसे कार्यक्रमों से दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चे भी बड़े स्तर पर सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रशासन और शिक्षकों का मानना है कि इस तरह की पहलें बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाती हैं। अनुभव आधारित शिक्षा से बच्चे न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि जीवन के प्रति उनका नजरिया भी बदलता है।