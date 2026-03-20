दिल्ली फ्लाइट बंद होने से बढ़ी चिंता! जगदलपुर की उड़ानें फिर हवाई नक्शे से दूर, 23 मार्च आखिरी फ्लाइट

Jagdalpur Delhi Flight News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक बार फिर निराशाजनक स्थिति सामने आई है। रायपुर के लिए प्रस्तावित नई सेवा शुरू होने से पहले ही दिल्ली के लिए संचालित उड़ान बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक, एलायंस एयर को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) नहीं मिलने के कारण 23 मार्च को अंतिम उड़ान मानी जा रही है। इसके बाद सेवा पूरी तरह ठप होने की आशंका है।