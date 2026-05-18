Naxalite Network: 40 साल में खड़ा किया सबसे घातक नेटवर्क. कांकेर से कोंटा तक हजारों गुप्त बंकर, पढ़ें नक्सलियों की पूरी कहानी

कांकेर से लेकर कोंटा तक फैले बस्तर के जंगलों में नक्सलियों ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत हजारों गुप्त बंकर, फॉक्स होल (फायरिंग पॉइंट), भूमिगत सुरंगें और खुफिया कमांड सेंटर बना रखे हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की हर हलचल और रणनीति पर नजर रखने के लिए ऊंची पहाड़ियों के भीतर बेहद चालाकी और तकनीक से 'ऑब्जर्वेशन पॉइंट' तैयार किए थे, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य पहाड़ दिखते हैं। जमीन के नीचे ऐसे संकरे फॉक्स होल बनाए गए जहां नक्सली लड़ाके कई दिनों तक बिना किसी हलचल के राशन-पानी के साथ छिपे रह सकते थे। इन ठिकानों का इस्तेमाल न केवल छिपने के लिए, बल्कि सुरक्षा बलों को फंसाकर उन पर अचानक अंधाधुंध घात (एंबुश) लगाने के लिए किया जाता था।