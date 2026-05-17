200 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिला तो भड़के युवक, जगदलपुर में पंप मैनेजर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

कुछ देर बाद युवक अपने 5 से 7 साथियों के साथ दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचा। आरोप है कि सभी ने मिलकर मैनेजर अंकित अग्रवाल पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना के बाद पंप परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद मैनेजर ने सिटी कोतवाली पुलिस थाना (City Kotwali Police Station), जगदलपुर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एक घंटे के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।