महिला सशक्तिकरण से ही बनेगा सशक्त राष्ट्र : विकास पाण्डेय सांकृत्यायन

भारत के समग्र विकास की दिशा में महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इस संदर्भ में विकास पाण्डेय सांकृत्यायन (Vikas Pandey Sankrityayan) ने अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों सशक्त बनते हैं।