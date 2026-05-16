महिला सशक्तिकरण से ही बनेगा सशक्त राष्ट्र : विकास पाण्डेय सांकृत्यायन

Why is Women Empowerment Necessary? Know What Social Media Activist Vikas Pandey Sankrityayan Has to Say.
भारत के समग्र विकास की दिशा में महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इस संदर्भ में विकास पाण्डेय सांकृत्यायन (Vikas Pandey Sankrityayan) ने अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों सशक्त बनते हैं।
उन्होंने कहा कि आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं चाहे वह शिक्षा हो, प्रशासन, विज्ञान, खेल या उद्यमिता। यह परिवर्तन सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, महिलाओं को केवल अवसर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण भी प्रदान करना आवश्यक है।
सांकृत्यायन ने महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना है कि एक शिक्षित महिला न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देना समय की मांग है।
इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। इसके लिए स्वरोजगार, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना आवश्यक है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समाज में आज भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा और सामाजिक रूढ़ियाँ। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाना भी जरूरी है।
अंत में विकास पाण्डेय सांकृत्यायन (Vikas Pandey Sankrityayan) ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। जब हम महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और अवसर देंगे, तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाएगा।
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