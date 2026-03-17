Kanpur News:एक रात, दो घरों में मातम, बीमारी और बेबसी से टूटी सांसें

हनुमंत विहार थानाक्षेत्र के खाड़ेपुर निवासी योगेंद्र कुमार पांडेय (66) ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त थे। परिवार में पत्नी कल्पना, दो बेटे सत्यम और सिद्धार्थ हैं। परिजनों के मुताबिक योगेंद्र लंबे समय से बीपी, मधुमेह और हृदय रोग से पीड़ित थे, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान और अवसाद में रहने लगे थे।सोमवार रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और कमरे में सोने चले गए। मंगलवार सुबह जब परिजन उठे तो उनका शव फंदे से लटका मिला। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बीमारी के चलते आत्महत्या की बात सामने आई है।