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Kanpur News:एक रात, दो घरों में मातम, बीमारी और बेबसी से टूटी सांसें

Kanpur suicide case: बीमारी और तनाव से जूझ रहे दो लोगों ने अलग-अलग इलाकों में फांसी लगाकर जान दे दी, पीछे छूटे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, पुलिस जांच शुरू कर दी हैं।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 17, 2026

कानपुर। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार देर रात दो लोगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह घटनाओं की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बीमारी से जूझ रहे सेवानिवृत्त कर्मी ने दी जान

हनुमंत विहार थानाक्षेत्र के खाड़ेपुर निवासी योगेंद्र कुमार पांडेय (66) ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त थे। परिवार में पत्नी कल्पना, दो बेटे सत्यम और सिद्धार्थ हैं। परिजनों के मुताबिक योगेंद्र लंबे समय से बीपी, मधुमेह और हृदय रोग से पीड़ित थे, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान और अवसाद में रहने लगे थे।सोमवार रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और कमरे में सोने चले गए। मंगलवार सुबह जब परिजन उठे तो उनका शव फंदे से लटका मिला। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बीमारी के चलते आत्महत्या की बात सामने आई है।

फर्नीचर कारीगर ने निर्माणाधीन साइट पर उठाया कदम

वहीं रावतपुर थानाक्षेत्र में थारू बस्ती निवासी आशीष कुमार उर्फ संपतलाल (36) ने मसवानपुर स्थित एक निर्माणाधीन भवन में फंदा लगाकर जान दे दी। वह फर्नीचर में पॉलिश का काम करता था।घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी पूजा और बच्चे सेजल, मुस्कान व सूजल का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थितियां और स्पष्ट हो सकेंगी।

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Published on:

17 Mar 2026 06:24 pm

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