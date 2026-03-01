सहजन तोड़ने पेड़ पर चढ़ा युवक, अचानक 11 हजार वोल्ट लाइन से चिपका… पेड़ और तार के बीच लटकता रहा शव, मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस्को अधिकारियों को बुलाकर पहले बिजली सप्लाई बंद कराई, ताकि किसी अन्य हादसे की आशंका न रहे। इसके बाद केस्को की टीम हाइड्रोलिक क्रेन लेकर पहुंची। काफी ऊंचाई पर पेड़ और हाईटेंशन लाइन के बीच शव फंसा होने के कारण उसे नीचे उतारने में काफी कठिनाई हुई। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से युवक के शव को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।