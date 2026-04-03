नेपाल की संसद में पहले दिन ही बवाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी पर भिड़े नेता

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि RSP की बड़ी जीत के पीछे AI, एल्गोरिदम और गोएबल्स शैली के प्रचार का हाथ था। नेपाली कांग्रेस के सांसद विश्मा राज अम्डेन्गे ने सवाल उठाया कि 9 सितंबर को जो हिंसा हुई उसकी जांच क्यों नहीं हो रही। संसद भवन किसने जलाया, सिंहदरबार में आग किसने लगाई, इन सवालों का जवाब कौन देगा।